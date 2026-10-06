Der 50-jährige Rüegsegger stammt aus Brunnen am Vierwaldstättersee. Bereits seit 2012 politisiert er im Schwyzer Regierungsrat, seit 2020 als Bauvorsteher. Zuvor stand er dem Sicherheitsdepartement vor. Angesichts dieser Erfahrungen sei Rüegsegger besonders als Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) geeignet, wie sich SVP-Kantonalpräsident Roman Bürgi im Communiqué zitieren liess.