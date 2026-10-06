André Rüegsegger wäre der erste Bundesrat aus dem Kanton Schwyz. Seine Kantonalpartei attestiert ihm in der Mitteilung das dafür nötige Format. Er sei zudem im «idealen Alter».
Der 50-jährige Rüegsegger stammt aus Brunnen am Vierwaldstättersee. Bereits seit 2012 politisiert er im Schwyzer Regierungsrat, seit 2020 als Bauvorsteher. Zuvor stand er dem Sicherheitsdepartement vor. Angesichts dieser Erfahrungen sei Rüegsegger besonders als Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) geeignet, wie sich SVP-Kantonalpräsident Roman Bürgi im Communiqué zitieren liess.
Rüegsegger hat Rechtswissenschaften studiert und das Anwaltspatent erworben. Er arbeitete als wissenschaftlicher Sachbearbeiter beim Kanton Schwyz und war auch als selbständiger Rechtsanwalt tätig. Seine politische Laufbahn begann 1996 in kommunalen Kommissionen, danach war er von 2008 bis 2012 Mitglied des Kantonsrats.
Der Name Rüegsegger tauchte bislang nicht unter den Favoriten für eine Bundesratskandidatur auf. Im Fokus standen insbesondere SVP-Akteure aus der Romandie oder eine erstmalige Kandidatur einer SVP-Frau.
(AWP)