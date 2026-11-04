Im dritten Quartal legte der Umsatz um fast ein Fünftel auf 198 Millionen Euro zu ; bereinigt um die Effekte der Übernahme in Spanien habe das Plus bei zehn Prozent gelegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 16 Prozent auf knapp 121 Millionen Euro zu. Da der Umsatz stärker als das operative Ergebnis stieg, sank die Marge um zwei Prozentpunkte auf 60,9 Prozent. Umsatz und der operative Gewinn fielen höher als von Experten erwartet aus./zb/he