Im dritten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf 198 Millionen Euro zu, wie Scout24 zur Wochenmitte in Berlin und München mitteilte. Bereinigt um die Effekte aus der Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia habe das Plus bei zehn Prozent gelegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 16 Prozent auf knapp 121 Millionen Euro zu. Da der Umsatz stärker stieg als das operative Ergebnis, sank die entsprechende Marge um zwei Prozentpunkte auf 60,9 Prozent.