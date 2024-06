Pfeiffer Vacuum muss in Kürze den SDax verlassen. Laut der Deutschen Börse hat der Vakuumpumpenhersteller seinen Quartalsfinanzbericht nicht fristgerecht veröffentlicht. Die Aktie werde daher von Montag, 24. Juni an, nicht mehr im Index der kleineren Werte vertreten sein, teilte der Börsenbetreiber am Freitagabend in Eschborn bei Frankfurt mit. Die angekündigte Herausnahme von Thyssenkrupp Nucera sei damit nichtig. Der Elektrolyse-Spezialist werde im SDax bleiben.