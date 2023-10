Am 25. November will die Fraktion dann ihr Ticket für die Bundesratswahl bestimmen. Die SP will für die Nachfolge-Wahl eine Auswahl von mehreren Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren. Auf Kriterien verzichtet sie. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger für Alain Berset wird bei den Gesamterneuerungswahlen der Landesregierung am 13. Dezember bestimmt, während der Wintersession.