Zahlreiche Freihandelsabkommen abgeschlossen

Budliger Artieda hatte ihre Funktion am 1. August 2022 übernommen. In ihrer Amtszeit habe sie zahlreiche Freihandelsabkommen abgeschlossen, erinnert das WBF. Mit dem Freihandelsabkommen mit Indien habe 2025 eine bedeutende Lücke geschlossen werden können. Gleichzeitig seien neue Abkommen mit Thailand, Malaysia, dem Kosovo und den Mercosur-Staaten unterzeichnet worden.