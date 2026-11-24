Darüber hinaus seien vonseiten der Schweiz auch 14 Liegenschaften sowie Sport- und Luxusfahrzeuge, Flugzeuge, Kunstwerke, Möbel und Instrumente sanktionierter natürlicher Personen, Unternehmen und Organisationen mit Russland-Bezug gesperrt, hiess es weiter. Am Dienstag hatte die Nachrichtenagentur «Bloomberg» darüber berichtet.
Zum Anstieg hätten weitere Beschlagnahmungen und die Übernahme von EU-Sanktionen sowie die Wertsteigerung etwa von Goldbeständen geführt, heisst es im «Bloomberg»-Bericht mit Verweis auf Aussagen von Daniel Aeby weiter. Aeby leitet die Sanktionsabteilung beim Seco und war laut den Angaben am Dienstag an einer Konferenz in Genf aufgetreten.
Wie der Seco-Webseite weiter zu entnehmen ist, sind von den 8,5 Milliarden Franken aktuell 1,65 Milliarden an Vermögen superprovisorisch gesperrt. Diese Vermögenswerte werden vorsorglich und vorläufig blockiert, bevor eine abschliessende rechtliche Prüfung oder ein definitiver Entscheid erfolgt ist. Sie gelten damit noch nicht als definitiv eingezogen.
Der Wert der Vermögenswerte der russischen Zentralbank sank laut «Bloomberg» derweil um 9 Prozent auf 6,8 Milliarden Franken gegenüber dem Stand von vor 18 Monaten. Dies sei nicht darauf zurückzuführen, dass Gelder freigegeben worden seien, sondern darauf, dass diese Vermögen in einem Währungskorb gehalten würden, der an Wert verloren habe, so Aeby.
Anfang November hatte die Schweiz das mittlerweile 21. Sanktionspaket der EU gegen Russland und Belarus übernommen. Neu wurden 254 natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen der Vermögenssperre und dem Bereitstellungsverbot unterstellt. Sechs wurden von der Liste gestrichen. Zuvor unterlagen rund 2790 natürliche und juristische Personen sowie Organisationen den Sanktionen.
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(AWP)