Der Wert der Vermögenswerte der russischen Zentralbank sank laut «Bloomberg» derweil um 9 Prozent auf 6,8 Milliarden Franken gegenüber dem Stand von vor 18 Monaten. Dies sei nicht darauf zurückzuführen, dass Gelder freigegeben worden seien, sondern darauf, dass diese Vermögen in einem Währungskorb gehalten würden, der an Wert verloren habe, so Aeby.