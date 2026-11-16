Für die Gemeinde Livigno hat die Stromproduktion jedoch negative Auswirkungen: Wegen des Staudamms schwankt der Wasserspiegel stark. Das Seeufer liegt einen Grossteil des Jahres weit vom Dorf entfernt. Das will die Gemeinde mit einem Wall im Stausee für rund 30 Millionen Franken ändern und so ein ganzjähriges Seeufer schaffen.