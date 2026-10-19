Steiners forderte verlässliche Rahmenbedingungen. Mit Blick auf das ‌Gesetz zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge (GKV) sagte er: «Statt die strukturellen Probleme der GKV anzugehen, setzt die Politik auf kurzfristige Einsparungen und zusätzliche ​Belastungen für die Industrie.» Die geplante Standortklausel zur Entlastung ​forschender und produzierender Pharmaunternehmen bei den ​Herstellerrabatten könne die negativen Folgen des Gesetzes nur teilweise abfedern. Nötig sei ‌eine umfassende Strategie. Steiners lobte zudem die USA für ihre Industriepolitik. «Europa sollte vor allem lernen, sich wieder anzustrengen», erklärte der Manager.