Die "FuW nennt auch schon mögliche Interessenten für Selecta: Wahrscheinlicher als der Verkauf an einen anderen Finanzinvestor sei die Übernahme durch einen Konkurrenten wie Lavazza, IVS Group, Dallmayr oder den früheren Besitzer Compass. Und in der Schweiz könnten die Detailhändler Coop und Migros an den vielen Verkaufsflächen interessiert sein.