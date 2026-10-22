Selenskyj: Treffer, Schäden und Opfer im Land

Nach Darstellung Selenskyjs setzte Russland 21 Raketen ein - vor allem auf Kiew. «Leider gab es in der Stadt zahlreiche Treffer und Schäden: Wohnhäuser, die Energieversorgung, die Infrastruktur eines Bahnhofs und der Metro, Einkaufszentren sowie Unternehmen», sagte Selenskyj. Insgesamt seien zwölf Regionen im Land in der Nacht Ziel russischer Angriffe gewesen. 34 Menschen seien verletzt worden, darunter fünf Kinder. Es gebe zwei Tote.