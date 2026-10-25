Der Präsident betonte, es sei «sehr wichtig, dass parallel zu den Verhandlungen die Unterstützung für die Verteidiger des Lebens nicht nachlässt». So müssten die von den Europäern bereits genehmigten Lieferungen von Abwehrraketen erfolgen. «Jedes solche Verteidigungspaket trägt - insbesondere vor dem Winter - dazu bei, Leben zu retten», sagte Selenskyj.