Zu Kritik Trumps an seiner Person wollte sich Selenskyj nicht äussern. «Wir sind strategische Partner», sagte er. «Aber wir können nicht applaudieren, wenn sich jemand gegen die Ukraine wendet.» Zu Trumps Äusserung, dass er besser mit Kremlchef Wladimir Putin als mit Selenskyj verhandeln könne, meinte der ukrainische Staatschef nur, dass Putin «ein Killer» sei. In seinen Augen sei es besser, «einen offenen und ehrlichen Partner zu haben, als einen Killer mit einem Lächeln im Gesicht». Er hoffe sehr, dass Trump seine Haltung gegenüber Putin bald ändere./cha/DP/men