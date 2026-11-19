Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besteht auf einer schnellen europäischen Beteiligung an den US-vermittelten Gesprächen mit Russland. «Die Ukraine, Europa, Amerika und Russland. Wir zählen sehr darauf», sagte Selenskyj nach einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin. Dazu würden noch gesonderte Unterredungen mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner über den Zeitpunkt und die Tagesordnung des nächsten Treffens geführt. «Und das sollte bereits ein vierseitiges Treffen sein», betonte der Ukrainer.