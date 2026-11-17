Die vorhandenen F-16-Jets würden viel Zeit in Werkstätten verbringen. Deswegen brauche sein Land mehr Maschinen - 40 Stück. Selenskyj rief die Partner der Ukraine ausserdem dazu auf, ihr weitere Kampfjets vom Typ Mirage zur Verfügung zu stellen. Diese könnten schneller eingesetzt werden als die vom Typ Rafale, für die bis zum Einsatz noch Zeit und Training gebraucht werde, sagte Selenskyj. Einmal mehr betonte er den Bedarf seines Landes an Raketen für die Flugabwehrsysteme der Typen Patriot und Iris-T.