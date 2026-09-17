Gleichzeitig warf er China vor, seinen Einfluss auf Russland nicht für Frieden in der Ukraine zu nutzen. «Ich sehe nicht, dass China Druck auf Russland ausübt, um den Krieg zu beenden», bedauerte der Präsident. Peking habe einen sehr grossen Einfluss auf Russland und könne den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Verhandlungen bewegen. Selenskyj sei davon überzeugt, doch habe Peking das nicht getan. «Und wenn du es kannst, aber nicht machst, ist das eine Unterstützung oder nicht?», fragte der Staatschef. Er warf China dabei auch den Transfer von Technologie nach Russland vor.