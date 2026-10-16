Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von seinen Verbündeten in der Europäischen Union weitere 70 Milliarden Euro für das kommende Jahr, um im Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer bestehen zu können. Er brauche das Geld «für die Verteidigung, für Waffen und für unsere Widerstandsfähigkeit», sagte er beim EU-Gipfel in einer Rede vor den Staats- und Regierungschefs, die er anschliessend auf der Plattform X veröffentlichte. Der Krieg werde die Ukraine im nächsten Jahr insgesamt 155 Milliarden Euro kosten.