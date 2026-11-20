Selenskyj: Wenn Putin auf jemanden hört, dann auf Trump

Natürlich sei es Trumps Sache, wie er Putin bezeichne, sagte Selenskyj. «Aber für uns ist er der Feind, und natürlich ist er für uns ein Mörder. Und ich denke, für viele Menschen in der Welt ist er ein Mörder, weil er tötet.» Der ukrainische Präsident zog trotz dieser Kritik nicht in die Vermittlerrolle der USA bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs in Zweifel. Wenn Putin auf jemanden höre, dann auf Trump und die USA, sagte Selenskyj.