Trotz der jüngsten Spannungen mit US-Präsident Donald Trump rechnet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in den kommenden Tagen mit einem neuen Treffen beider Seiten. «Wir führen Gespräche mit dem amerikanischen Verhandlungsteam. Ich weiss, dass unser Team in ständigem Kontakt mit ihnen steht», sagte Selenskyj am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Er gehe davon aus, dass in den kommenden Tagen auch ein Treffen vereinbart werde - auf welcher Ebene, sagte er nicht.