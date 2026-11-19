Die US-Administration hat zum G20-Gipfel am 14./15. Dezember in Miami auch den russischen Staatschef Wladimir Putin eingeladen. Russland gehört zu der Gruppe der wichtigsten Volkswirtschaften, die Ukraine nicht. Die USA hoffen bis zu dem Treffen auf Fortschritte zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Putins Teilnahme ist offen. Auch Selenskyj sagte, er wisse nicht, was die russische Antwort auf die Einladung sei.