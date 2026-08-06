Erneut wurde demnach die Raffinerie in Jaroslawl nördlich der Hauptstadt Moskau getroffen. Gouverneur Michail Jewrajew sprach bei Telegram von 93 abgewehrten Drohnen und dem bislang grössten feindlichen Drohnenangriff. Herabstürzende Trümmer lösten demnach Feuer auf dem Gelände der Raffinerie und von drei Privathäusern aus. Vier Menschen hätten Splitterverletzungen erlitten.
Ausserdem schrieb Selenskyj von einem Angriff auf die Raffinerie Baschneft-Novoil in der Stadt Ufa in der russischen Teilrepublik Baschkortostan. Dort hatten Behörden am Vortag von einem Brand im Industriegebiet gesprochen. Die insgesamt drei Raffinerien in Ufa waren im Juni, Juli und Anfang August Ziel ukrainischer Attacken gewesen.
Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass in der Nacht 605 feindliche Drohnen über Russland und der annektierten Halbinsel Krim abgewehrt worden seien. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen, sie lassen aber Rückschlüsse auf die Intensität der Angriffe zu.
Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Bei ihren Gegenangriffen setzt sie vor allem auf Drohnen und hat deren Einsatz auch im russischen Hinterland in den vergangenen Monaten ausgeweitet./ksr/DP/zb
(AWP)