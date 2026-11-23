Die Ukraine ist schon für mehrere Attacken auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht worden. Dazu zählt auch der Angriff auf den Flüssiggastanker «Arctic Metagaz», der im März an Libyens Küste zerstört worden war. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich um einen ukrainischen Angriff handelte, blieb damals aus./fko/DP/zb