Selenskyj: Ohne Kiew gibt es keine Ukraine

Der ukrainische Präsident warf Russland vor, durch Angriffe auf die Brücken über den Fluss Dnipro sein Land teilen zu wollen. Gerade die Hauptstadt Kiew stehe vor einem schweren Winter. Die Ukraine werde die Stadt mit allen Mitteln verteidigen. «Wir brauchen unsere Hauptstadt. Ohne Hauptstadt gibt es kein Land», sagte er.