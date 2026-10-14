«Es ist schade, dass wir einen starken Partner verlieren», beschrieb Selenskyj seine Reaktion. Die Ukraine könne sich keine Schwäche erlauben. «Wir verkaufen unser Land nicht.» Es gehe nicht um Business, sondern um das Leben, das eigene Land. Es sei schmerzhaft, wenn Trump nicht ihre Seite wähle, sagte der ukrainische Präsident. Es sei okay, wenn der US-Präsident «in der Mitte» stünde. «Aber wenn man in der Mitte ist, muss man in der Mitte bleiben.» Er wisse nicht, wer Trump auf die falsche Seite dränge. «Aber das ist nicht die richtige Seite der Geschichte», sagte Selenskyj./mj/DP/he