Zugleich sei das für das ukrainische Militär wichtige Starlink-System gedrosselt worden. «Das war kein technisches Problem, das war Absicht», sagte Selenskyj. Der US-Tech-Milliardär Elon Musk hatte dazu erklärt, dass das US-Militär und der Präsident über die Begrenzung des militärischen Starlink-Ablegers entschieden. In einem Post auf seiner Plattform X sagte er auch, es sei für Selenskyj an der Zeit, abzutreten. Die Ukraine beklagt massiven Druck der USA, in dem Krieg mit Russland nachzugeben.