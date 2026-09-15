Selenskyj stellte zusätzliche Schutzmassnahmen für Eisenbahnanlagen und auch für die Grenzübergänge der Bahn in Aussicht. Er habe darüber mit Regierungschef Serhij Korezkyj und anderen Regierungsvertretern gesprochen. «Das ist keine abstrakte Frage, es geht um das Leben der Ukraine», unterstrich Selenskyj. Am vergangenen Wochenende hatte eine russische Drohne eine Lokomotive am Grenzbahnhof Jahodin in der Westukraine getroffen. Kurz davor hatte den Bahnhof nach ukrainischen Angaben ein Zug mit ehemaligen westlichen Regierungsvertretern und Diplomaten passiert.