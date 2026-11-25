Lukaschenko schlägt sich als Sicherheitsgarant vor

Lukaschenko hatte dem französischen Magazin «Le Point» in einem Interview gesagt, er könnte sich als Garant für Selenskyjs Sicherheit auf dem Flug nach Moskau zu ihm setzen, um so Verhandlungen in der russischen Hauptstadt zu ermöglichen - wohlwissend, dass der Ukrainer eine Reise nach Moskau mehrfach abgelehnt und dies unter anderem mit Sicherheitsbedenken begründet hatte.