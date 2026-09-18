FRANKIWSK (awp international) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Haushaltsloch seines Landes als «astronomisch» bezeichnet. «Wir arbeiten an einigen Vorschlägen, um das von mir angesprochene Defizit zu beheben - das, unter uns gesagt, astronomisch ist», sagte Selenskyj Journalisten bei dem von ihm einberufenen Gipfel von Karpaten-Staaten im westukrainischen Gebiet Iwano-Frankiwsk. Es gebe bereits einige Vereinbarungen.