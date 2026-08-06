Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einer Sitzung der militärischen und politischen Führung seines Landes spezielle Einsätze gegen Russlands Rüstungsindustrie angeordnet. Dabei gehe es um «bestimmte Unternehmen, die wir bereits identifiziert haben», teilte Selenskyj auf Facebook mit. Alle Anwesenden bei der Sitzung hätten klare Aufgaben erhalten. «Ich erwarte, dass sie vollständig erfüllt werden.» Russlands Militärindustrie müsse «spürbar eingeschränkt» werden.