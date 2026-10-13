Selenskyj: Vier Tote und viele Verletzte in Charkiw

Selenskyj verurteilte auch den neuen russischen Angriff auf die ostukrainische Grossstadt Charkiw, bei dem vier Menschen getötet worden seien. Dort sei ein gewöhnliches Wohnhaus zerstört worden; die Suche nach Verschütteten in den Trümmern dauere an, sagte er. «Insgesamt wurden an einem einzigen Abend allein in Charkiw 41 Menschen verletzt», teilte der Präsident weiter mit.