Tests mit Tempo 180 in EU-Ländern

Zwischenzeitlich berichteten Medien in Kiew unter Berufung auf das ukrainische Militär, Starlink funktioniere wieder ohne Begrenzung. Zu den Tests sagte Selenskyj, man habe Autos in EU-Ländern mit einem Tempo von 180 Kilometern pro Stunde fahren lassen. Deren Satellitenverbindung sei nicht abgerissen. «Wir verfügen über entsprechende Aufzeichnungen und Beweise», sagte Selenskyj. Wie aussagekräftig solche Tests sind, ist aber schwer abzuschätzen.