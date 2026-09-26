«Es ist wichtig, dass unsere Partner nicht vergessen: Russland eskaliert jeden Tag», erklärte er. Deshalb seien härtere Sanktionen der USA und der EU nötig. Selenskyj bestätigte ukrainische Drohnenangriffe auf die Raffinerie von Ilski im südrussischen Gebiet Krasnodar und eine Rüstungsfabrik im Gebiet Rostow.
Am Freitag waren bei russischen Drohnenangriffen auf die Hauptstadt Kiew 7 Menschen getötet und 59 verletzt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin drohte bei einem Auftritt in St. Petersburg mit noch härteren Schlägen gegen die Ukraine. Er stellte dies als Reaktion auf einen grossen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau am Tag der russischen Parlamentswahl dar.
Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine grossangelegte russische Invasion.
(AWP)