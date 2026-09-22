Zugleich betonte Selenskyj, dass Trump ihn nicht darum gebeten habe, auf Angriffe unter anderem auf die Ölindustrie in Russland zu verzichten. Vor einigen Tagen hatte der US-Präsident steigende Dieselpreise in den USA auf ukrainische Attacken gegen russische Raffinerien zurückgeführt.
Keine Zusagen für neue Patriot-Lieferungen
Bei dem knapp einstündigen Gespräch seien auch zusätzliche US-Lieferungen von Patriot-Flugabwehrraketen von Selenskyj angesprochen worden. «Eigentlich gibt es keine Antwort, wissen Sie, wenn man mit Spitzenpolitikern über heikle Themen spricht. Sie können entweder »Ja« oder »Nein« sagen. Das Gute daran ist, dass niemand »Nein« gesagt hat», gab der ukrainische Präsident den Gesprächsinhalt wieder. Zwar sei Washington bereit zu helfen, aber habe dennoch keine konkrete Antwort gegeben.
Die ukrainische Flugabwehr kann seit Wochen mangels Fluglenkkörpern für Patriotsysteme russische ballistische Raketen nur noch selten abfangen. Russische Luftschläge gegen Lagerhallen, Energieanlagen und zuletzt auch grosse Stahlproduzenten und Industriebetriebe schädigen die ukrainische Wirtschaft zusehends.
Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine grossangelegte russische Invasion./ast/DP/nas
(AWP)