Die Ukraine erkenne, dass Moskau nach den Gegenangriffen auf die russische Kriegswirtschaft unter Druck stehe. «Und bislang hat noch niemand einen echten Willen Russlands erkannt, den Krieg zu beenden», bekräftigte er seine Zweifel an Russlands Bereitschaft zu einem baldigen Kriegsende.
Sollte es den USA jedoch gelingen, den Krieg «aufrichtig und langfristig» zu beenden, so werde die Ukraine ihre eigenen Schritte zur Deeskalation unternehmen. «Frieden ist notwendig», sagte er. «Energieversorgung, Nahrungsmittelwege, kritische Infrastruktur - all dies muss bei den Verhandlungen über die Einstellung der Angriffe berücksichtigt werden.» Nunmehr erwarte Kiew konkrete Vorschläge von allen Partnern.
US-Präsident Trump hatte erklärt, Russland und die Ukraine wollten auf Angriffe auf gegnerische Energieanlagen verzichten. Das teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit, ohne weitere Details zu nennen. Moskau hat bisher nicht auf diese Ankündigung reagiert./cha/DP/jha
(AWP)