In der US-Politik setzt die demokratische Mehrheit im Kongress der Macht des republikanischen Präsidenten Donald Trump künftig Grenzen. Trump will Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden, übt aber eher Druck auf Kiew als auf Moskau aus.
Wenn der Kongress nun ähnlich wie Europa von Unterstützung für die Ukraine mit Geld und Waffen spreche, werde dies den russischen Staatschef Wladimir Putin unter Druck setzen, erwartete Selenskyj.
Das Böhmermann-Interview mit Selenskyj soll im «ZDF Magazin Royale» am Freitag (23.00 Uhr) ausgestrahlt werden und wird schon vorher in der Mediathek abrufbar sein./fko/DP/he
(AWP)