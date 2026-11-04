Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt nach dem Sieg der Demokratischen Partei bei den US-Zwischenwahlen auf mehr Hilfe für sein von Russland angegriffenes Land. Er sei auch den Republikanern dankbar, sagte er in einem Interview von Jan Böhmermann für das ZDF. «Aber die Demokraten sprechen sehr klar von einer Unterstützung der Ukraine, von Hilfe an die Ukraine. Sie sprechen von der Erneuerung der Verbindung zwischen den USA und Europa», sagte Selenskyj nach Angaben des Senders.