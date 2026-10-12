Auch Frankreichs Präsident Macron äussert sich

Zu Trumps Vorstoss vom Wochenende, mit Putin Diesel-Lieferungen zu vereinbaren, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Rande der Automobilmesse Mondial de l'Auto in Paris, dass Gespräche über Energiefragen nur wieder aufgenommen werden könnten, wenn es auf beiden Seiten eine echte Waffenruhe gebe. Dies habe er auf russischer Seite nicht feststellen können. Er sprach sich dagegen aus, angesichts «der russischen Bedrohung» nachzugeben./dhe/DP/stw