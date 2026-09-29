Angesichts massiver Probleme bei der Abwehr von russischen Drohnen mit Düsenantrieb hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine baldige Linderung in Aussicht gestellt. «Derzeit werden ukrainische Abfangraketen bereits unter Kampfbedingungen eingesetzt», sagte das Staatsoberhaupt in einer Videobotschaft. Die Abfangrate sei jedoch noch zu niedrig. «Doch jede Woche soll sich die Trefferquote erhöhen», versicherte Selenskyj. Für den Oktober seien konkrete Produktionsraten festgelegt worden. «Das ist eine strategische Aufgabe», unterstrich der Staatschef.