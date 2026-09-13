Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte zuletzt in einem Interview der «Iswestija» erklärt, der Kreml gehe davon aus, dass die USA, Russland und die Ukraine den Dialog «in absehbarer Zeit» fortsetzen könnten. «Eine andere Frage ist jedoch, wie erfolgreich dieser Dialog sein wird - das lässt sich derzeit nur schwer vorhersagen, da sich die Lage vor Ort für die Ukrainer von Mal zu Mal verschlechtert», behauptete er.