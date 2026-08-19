Russland hat nach ukrainischen Behördenangaben bei einem Drohnenangriff auf einen Kleinbus in der südukrainischen Stadt Cherson mindestens vier Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer brutalen «Safari», mit der Russland gezielt Jagd auf Menschen mache. Das habe «längst die Grenzen dessen überschritten, was sich ein normaler Mensch überhaupt vorstellen kann», teilte der Staatschef bei Telegram mit.