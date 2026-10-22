Selenskyj will danach Sicherheitsgarantien

Danach wolle er sich an US-Präsident Donald Trump und «an die Europäer wenden und Sicherheitsgarantien fordern», sagte er weiter. Konkreter wurde Selenskyj zwar nicht, es dürfte ihm aber um Schutzversprechen an die Ukraine nach dem Vorbild des Artikel 5 des Nato-Vertrages gehen. Dieser besagt, dass Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und eine Attacke auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird.