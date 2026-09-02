Putin: Keine Verhandlungen mit Terroristen in Kiew

«Sie bitten um persönliche Treffen. Mit Terroristen werden aber keine Verhandlungen geführt», betonte Putin. Die Verhandlungen unter US-Vermittlung liegen nach seiner Darstellung auf Eis. Allerdings sagte der Präsident, dass insbesondere die von US-Präsidenten Donald Trump geschickten Gesandten willkommen seien in Moskau. Auf eine Frage bei der Pressekonferenz, warum Moskau in Kiew die Führung nicht militärisch auslösche, sagte Putin, dass noch Vertreter für Verhandlungen in Zukunft gebraucht würden.