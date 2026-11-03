Selenskyj forderte, die internationale Gemeinschaft müsse Russland klarmachen, dass Terror nicht akzeptiert werde. Solange der Krieg andauere, müsse Russlands Ölindustrie weiter angegriffen werden und Moskau dürfe mit internationalen Geschäften kein Geld verdienen. «Wir müssen einen solchen Druck auf Russland ausüben, dass es keine Alternative hat, als diesen Krieg zu beenden. Amerika kann das schaffen», sagte er mit Blick auf die USA. Dort hatte Präsident Donald Trumps Regierung zuletzt allerdings einige Sanktionen gelockert, unter anderem um Russland den Export von Diesel zu ermöglichen.