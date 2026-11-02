Später im Interview sagt er auf die Frage, ob er bereit sei, Putin in der Türkei zu treffen: «Ja, wir sind zu einem solchen Treffen bereit.» Selenskyj hat bereits mehrfach seine Bereitschaft zu einem direkten Treffen mit Putin bekundet. Putin hatte wiederum stets angeboten, sich mit Selenskyj in Moskau zu treffen. Dies jedoch lehnt der ukrainische Staatschef kategorisch ab.