Nach Ansicht des demokratischen Senators John Hickenlooper sprechen immer mehr Argumente für einen Rückzug des US-Präsidenten Joe Biden aus dem aktuellen Wahlkampf. «Das ist seine Entscheidung, aber sicherlich gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass dies im besten Interesse des Landes wäre», sagt Hickenlooper in einem Telefoninterview. Er schloss sich jedoch nicht der wachsenden Zahl von Parteigenossen an, die explizit fordern, dass Biden das Handtuch wirft. «Wenn es so viel Unruhe und so viel Unzufriedenheit gibt, ist es für niemanden leicht, die Partei zu einen», sagte er. Biden sei immer noch beliebt, doch die politische Landschaft habe sich im Vergleich zur vorherigen Wahl geändert.