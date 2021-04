Senior Secured Loans: Eine sinnvolle Alternative?

Warum haben Sie sich dazu entschieden, ein Erklärvideo zu Senior Secured Loans (SSL) zu lancieren?

Auf den ersten Blick scheinen SSL oft kompliziert und wenig zugänglich zu sein, ähnlich wie das Knotenbinden für den ungeübten Krawattenträger. Den «halben Windsor» habe ich mir beispielsweise vor Jahren dank eines Erklärvideo selbst beigebracht. Erklärvideos bieten eine gute Grundlage, schnell und einprägsam komplizierte Zusammenhänge zu veranschaulichen. Gerade Anlageklassen sind durch unterschiedliche, ineinander verflochtene Themen und Aspekte geprägt. Unsere Serie von kurzen Videos richtet sich an Entscheidungsträger institutioneller Investoren und bringt SSL einfach und klar verständlich näher.

Warum sollten sich Anleger jetzt mit Senior Secured Loans befassen?

Diversifikation bzw. Investitionsrisiken müssen meiner Meinung nach grundsätzlich überdacht werden. Der Investor muss vermehrt in Szenarien denken und vor allem unliebsame Extremsituationen einbeziehen. Klassisch bestehen Investitionsportfolios aus den Anlagegruppen Staatsanleihen, Aktien und Immobilien. Kurseinbussen an Aktienmärkten konnten mit Gewinnen auf Staatsanleihen kompensiert werden, was den Erfolg der Anlagestrategie über die vergangenen Dekaden teilweise erklären kann. Aufgrund rekordtiefer erwarteter Renditen sind Staatsanleihen eine relativ teure Absicherung. Vor diesem Hintergrund sind SSL mehr als eine Diversifikation der Anlageklassen. SSL bieten eine vergleichsweise attraktive Verzinsung, die aber auch mit höheren Bonitätsrisiken einhergeht. SSL sind jedoch mit entscheidenden risikominimierenden Mechanismen versehen. SSL sind gegenüber steigenden Leitzinsen bei einer sich erholenden und wachsenden Wirtschaft weitgehend immun. Kühlt die Wirtschaft ab, nehmen in der Regel Kreditausfälle zu. Dank der Erstrangigkeit sind SSL-Investoren vor Zahlungsausfällen und Kapitalverlusten deutlich besser geschützt als andere Kreditgeber.

Die Baloise investiert selbst in SSL und lädt Investoren ein, es ihr gleichzutun. Was zeichnet die Anlagestrategie aus?

Als Asset Manager einer Versicherung steht Risikomanagement an erster Stelle. Wir möchten die attraktiven Zinserträge der SSL abschöpfen und gleichzeitig Verlustrisiken weitgehend meiden. Unser systematischer, regelbasierter Ansatz stellt die Steuerung und Einhaltung definierter Risikoparameter sicher. Konkret gehen wir relativ zum Gesamtmarkt (Credit Suisse Leveraged Loan Index) bewusst weniger Kreditrisiken ein. In ruhigeren Marktphasen nehmen wir marginale Ertragseinbussen in Kauf. Steigen die Risiken und erhöht sich somit die Preisvolatilität am Markt, profitiert unsere Strategie von deutlich geringeren Verlusten. Wir sind davon überzeugt, dass sich unsere Positionierung durch eine stabilere und überdurchschnittliche Gesamtrendite langfristig auszahlt.

Ein konkretes Fallbeispiel im Videoformat erklärt finden Sie hier.

Zum Autor: Samuel Müller, Portfolio Manager Alternative Investments, Baloise Asset Management

Samuel Müller ist seit 2018 Portfolio Manager für alternative Anlagen bei Baloise Asset Management. Er war zuvor mehrere Jahre als Teamleiter und Senior Investment Consultant bei PPCmetrics tätig. Er hält einen Masterabschluss in Business & Economics von der Universität Basel. Zudem ist er zertifizierter Financial Risk Manager und CAIA-Charterholder.