Von der Leyen und Costa erklärten nun dazu: «Die Bilder von der gestrigen Beerdigung von Ratko Mladic in Belgrad waren schockierend. Ratko Mladic war ein verurteilter Kriegsverbrecher. Er war für Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich.» Man sei in Gedanken bei allen Opfern der Verbrechen, die in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens begangen worden seien./aha/DP/stw