Vucic wiederum war Ende September von seinem Amt als Staatspräsident zurückgetreten, um im Falle eines Wahlerfolgs seiner Partei Regierungschef zu werden. Sein Präsidentenmandat wäre im Mai nächsten Jahres ausgelaufen, und nach zwei Amtszeiten kann er für diese Position nicht mehr kandidieren. Doch mit seinen taktischen Schachzügen hat sich der 56-Jährige verspekuliert - ihm bleibt nur noch das undankbare Geschäft des Oppositionsführers.