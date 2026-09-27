Vucic ist seit Jahrzehnten in Serbiens Politik aktiv. Von 1998 bis 2000 war er Informationsminister unter dem damaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic (1941-2006), der vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag unter anderem wegen Völkermordes angeklagt wurde und noch vor einer Urteilsverkündung in Haft starb. Vucic war von 2012 bis 2013 Verteidigungsminister und von 2014 bis 2017 Serbiens Ministerpräsident. 2017 wurde er erstmals zum Staatspräsidenten gewählt, das zweite Mandat in dieser Funktion lief seit 2022. In Serbien beträgt das Mandat des Staatspräsidenten fünf Jahre.