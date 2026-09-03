GESUNDHEITSKOSTEN: Wer ohne Überweisung die Notfallstation eines Spitals aufsucht, soll nach Ansicht des Nationalrats eine Gebühr von fünfzig Franken bezahlen. Doch die zuständige Kommission des Ständerates hält nichts von dieser Idee. Denn die vorgeschlagene Gebühr bewirke nichts oder sei gar kontraproduktiv, argumentiert sie. In Randregionen oder auch an Wochenenden seien die Notfallstationen oft die einzige Anlaufstelle für Kranke und Verletzte. Und es gebe eine Gefahr, dass Arztbesuche wegen der Gebühr aufgeschoben oder ganz unterlassen würden. Das hätte langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit und damit auch auf die Kosten. Nun entscheidet der Ständerat über die Notfallgebühr.