Senn wird sich als Minderheitsaktionärin an einer neu gegründeten Walzwerk Holding beteiligen und die Projektentwicklung bis zum Erhalt rechtskräftiger Planungsinstrumente verantworten, wie SF Urban am Donnerstag bekanntgab. Im Kern soll der Charakter des heutigen Areals bewahrt werden, gleichzeitig soll es durch neue Wohn- und Gewerbegebäude in einer Mischnutzung komplettiert werden.